В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении с 1 августа на территории республики режима ЧС регионального характера в лесах из-за пожаров, сообщает его пресс-служба.

По оперативным данным минэкологии Якутии, 1 августа в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1431 гектар, из них действующих — 14. К тушению привлечены 699 человек, в том числе 138 работников службы наземной охраны лесов, 280 парашютистов и десантников-пожарных, 11 работников лесничества, задействовано 65 единиц техники.

"Ввести с 01 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). Сообщить о данном решении государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Правительству Республики Саха (Якутия) (Солодов В. В.) принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территориях муниципальных образований. Контроль исполнения настоящего указа оставляю за собой", — говорится в тексте указа.

По состоянию на 1 августа, на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар. Кроме Якутии, режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии.