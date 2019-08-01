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СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Сибири 

Рамблер + ещё 9 5 минут назад
Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» из-за лесных пожаров в Сибири.
Следователи считают, что должностные лица регионального Министерства лесного хозяйства не предприняли необходимых мер для нераспространения огня.
«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с расследованием в Минлесхозе, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Лесные пожары в Сибири охватывают почти 3 млн гектаров. Из-за пожаров введен режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии. Дым и гарь от пожаров распространяется на тысячи километров.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , СКР , Красноярский Край
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