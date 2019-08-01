СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Сибири

Следователи считают, что должностные лица регионального Министерства лесного хозяйства не предприняли необходимых мер для нераспространения огня.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с расследованием в Минлесхозе, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Лесные пожары в Сибири охватывают почти 3 млн гектаров. Из-за пожаров введен режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии. Дым и гарь от пожаров распространяется на тысячи километров.