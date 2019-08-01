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СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае 

RT на русском + ещё 8 42 минуты назад
ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока следователей ведомства для установления причин пожаров.
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Комментарии8
Происшествия , Видео , Пожары , Александр Бастрыкин , МЧС , СКР , Красноярский Край
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