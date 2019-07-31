Возле резиденции Путина поймали налетчиков

По данным издания, 30 июля у деревни Миронеги был остановлен автомобиль Daewoo Gentra с петербургскими номерами, в котором находились двое уроженцев Дагестана . По предварительным данным, мужчины совершили разбойное нападение на заправки в деревне Тютицы, а также в находящейся в 80 километрах от нее деревне Болотница Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). Мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы. Отмечается, что один из налетчиков уже имеет условный срок за разбой.