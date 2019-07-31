Возле резиденции Путина поймали налетчиков

Налетчиков остановили на подступах к резиденции Путина

Резиденция президента «Ужин», «Валдай» или «Долгие Бороды» находится неподалеку от деревни Долгие Бороды Новгородской области . Недалеко оттуда расположена деревня Миронеги.

Вчера утром поблизости от нее полицейские остановили темно-серую «Дэу Джентра». Внутри автомобиля сидели двое мужчин 22 и 24 лет — уроженцы Дагестана, жители Санкт-Петербурга.

На днях они совершили разбойные нападения на две автозаправочные станции — у новгородской деревни Тютицы и деревни Болотница Ленинградской области.

Молодые люди были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Разбой». Один из них был судим за разбой ранее. Вскоре следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых.