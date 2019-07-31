Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда соцсетей извинилась за пьяного кота 

Рамблер 27 минут назад
Подписчики самой красивой стримерши Наталии Моголон нажаловались на нее администрации Twitch. Геймерша швырнула кота через себя в одном из своих эфиров. Кот мешал девушке играть, заслоняя собой монитор.
Зоозащитники уже обвиняли Моголон в жестоком обращении с животными. Так, в одном из роликов она пыталась напоить кота водкой.
«Моголон использует платформу чтобы издеваться над животными. Кто-то должен с этим что-то сделать», — написал один из подписчиков.
«Ее нужно подбросить в воздух и позволить упасть, раз она думает, что так делать нормально», — возмутился другой.
«Мои животные любимы, окружены теплом и заботой. Я попытаюсь быть лучше», — написала стримерша в Twitter. К посту она также приложила ролик, в котором обнимает и целует одного из своих котов.
Моголон в разное время страдала от нескольких серьезных заболеваний: анорексии, булимии, депрессии и даже биполярного расстройства. Стримерша прославилась в интернете благодаря своей внешности и декольте. У нее в доме живут несколько котов и собака.
Комментарии2
Происшествия , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возле резиденции Путина поймали налетчиков17
Раскрыта схема крышевания банков полковником ФСБ27
В ДНР назвали условия для отвода сил5
Российский губернатор ответил на критику Путина149
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой14
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
03:37
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Происшествия
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:26
Зеленский собрался в Белоруссию
В мире Украина
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение