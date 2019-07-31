Звезда соцсетей извинилась за пьяного кота

Подписчики самой красивой стримерши Наталии Моголон нажаловались на нее администрации Twitch. Геймерша швырнула кота через себя в одном из своих эфиров. Кот мешал девушке играть, заслоняя собой монитор.

Зоозащитники уже обвиняли Моголон в жестоком обращении с животными. Так, в одном из роликов она пыталась напоить кота водкой.

«Моголон использует платформу чтобы издеваться над животными. Кто-то должен с этим что-то сделать», — написал один из подписчиков.

«Ее нужно подбросить в воздух и позволить упасть, раз она думает, что так делать нормально», — возмутился другой.

«Мои животные любимы, окружены теплом и заботой. Я попытаюсь быть лучше», — написала стримерша в Twitter. К посту она также приложила ролик, в котором обнимает и целует одного из своих котов.

Моголон в разное время страдала от нескольких серьезных заболеваний: анорексии, булимии, депрессии и даже биполярного расстройства. Стримерша прославилась в интернете благодаря своей внешности и декольте. У нее в доме живут несколько котов и собака.