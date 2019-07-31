Обливший кипятком охранника СИЗО проведет за решеткой четверть века

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы 27-летнего жителя Московской области Андраника Варданяна за убийство в драке человека и нападение на сотрудника СИЗО . Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.

Первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Варданяна также оштрафовали на 50 тысяч рублей в доход государства.

Суд установил, что находившийся в московском СИЗО «Бутырка» по обвинению в краже Варданян 17 марта 2016 года облил кипятком и бросил чайник в сотрудника изолятора, который в результате нападения получил ожог, уточняет ТАСС. СКР предоставил «Ленте.ру» видео с инцидентом, снятым камерой видеонаблюдения.

После инцидента с нападением на охранника Варданяна осудили за кражу к условному сроку, и он вышел из СИЗО на свободу.

10 апреля 2017 года Варданян влез в драку возле кафе в подмосковном Домодедово, в ходе которой убил мужчину и пытался застрелить еще троих. На записи видна автостоянка с группой людей, которые разбегаются после происшествия.

Варданян скрылся с места преступления. Он долго находился в розыске, но в конце концов его поймали.