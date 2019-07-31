Воспламенение водорода стало причиной взрыва на «Азоте» в Пермском крае, где погибли люди

"По результатам расследования установлено, что причиной аварии явилось воспламенение взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри емкости при проведении на ней огневых работ, а также неудовлетворительная организация и недостаточный контроль при подготовке и проведении данных огневых работ", — сказано в сообщении.

По данным Ростехнадзора, ответственные должностные лица установлены, к ним будут применены меры дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Материалы расследования переданы в следственные органы.

Взрыв на предприятии "Азот" произошел 6 мая 2019 года во время ремонтных работ, погибли трое сотрудников, один пострадал, на технологическом процессе и экологической обстановке в городе ЧП не отразилось. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

"Азот" — филиал российского производителя азотных и фосфорных удобрений, компании "Уралхим". Предприятие специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры.