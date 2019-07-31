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Террористы обстреляли российский вертолет в Мали 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
После обстрела аэропорта вертолет получил повреждения, которые будут устраняться силами сотрудников авиакомпании.
Террористы обстреляли российский вертолет Ми-8 авиакомпании Utair в Мали на западе Африки. Инцидент произошел во время нападения на аэропорт Гао. Радикалы обстреляли стоянку воздушных судов, на которой находился вертолет зафрахтованный по контракту ООН.
«Террористы напали на аэропорт Гао, где на площадке находился вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, зафрахтованный по контракту с ООН. Вертолет получил повреждения, они будут устраняться силами авиакомпании», — заявил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Во время атаки террористов на аэропорт экипаж российского вертолета укрылся в безопасном месте и не пострадал.
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Происшествия , Видео , ООН , ЮТэйр , Интерфакс , Мали
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