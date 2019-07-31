Полиция Петербурга ищет женщину, которая бросила своих детей и пропала

Полицейские ищут мать двух малолетних детей, которая бросила их в квартире в Петербурге и пропала, сообщило управление МВД по городу и Ленинградской области

"Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и принимают все необходимые меры к установлению местонахождения матери детей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что сообщение о просьбе найти 21-летнюю мать двух мальчиков полутора и трех лет поступило от их бабушки в полицию во вторник. Заявительница пояснила, что к ней приехала ее дочь из поселка в Ленинградской области, оставила в квартире детей и их документы, а сама пропала и не выходит на связь.

Сейчас дети находятся у бабушки.

По данным местных СМИ, мать детей оставила записку, в которой сообщила, что больше не может их воспитывать и намерена уехать и начать новую жизнь.