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Полиция Петербурга ищет женщину, которая бросила своих детей и пропала 

ТАСС + ещё 1 47 минут назад
Фото: pixabay.com
Полицейские ищут мать двух малолетних детей, которая бросила их в квартире в Петербурге и пропала, сообщило управление МВД по городу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и принимают все необходимые меры к установлению местонахождения матери детей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что сообщение о просьбе найти 21-летнюю мать двух мальчиков полутора и трех лет поступило от их бабушки в полицию во вторник. Заявительница пояснила, что к ней приехала ее дочь из поселка в Ленинградской области, оставила в квартире детей и их документы, а сама пропала и не выходит на связь.
Сейчас дети находятся у бабушки.
По данным местных СМИ, мать детей оставила записку, в которой сообщила, что больше не может их воспитывать и намерена уехать и начать новую жизнь.
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Происшествия , Общество , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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