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Автосервис загорелся на севере Москвы 

Москва24 + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Здание автосервиса загорелось на севере Москвы. Огонь охватил площадь примерно в 300 квадратных метров, передает телеканал Москва 24.
Как уточнили в экстренных службах столицы, пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса на Дегунинской улице. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара выясняются.
Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось локализовать, "Пожар в автосервисе локализован, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров", — рассказал РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре в здании автосервиса по разбору машин на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы. По словам очевидцев, с места пожара были слышны хлопки, а над местом ЧП поднимался столб черного дыма. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Как уточнили в экстренных службах, внутри автосервиса находились баллоны с газом, но их успели вынести.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Москва
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