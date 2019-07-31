Актер московского театра разгромил такси

Актер московского Театра имени Ермоловой поссорился с водителем такси и нанес повреждения его автомобилю. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, актер вызвал такси к ресторану, в котором отдыхал со своей подругой. Между парой и водителем произошел конфликт. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

РЕН ТВ утверждает, что в ходе ссоры 31-летний актер вырвал дверь автомобиля и разбил боковые стекла.

Полицейские провели проверку из-за повреждения машины. Материальный ущерб оценили примерно в 35 тысяч рублей. Актера отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По данным РЕН ТВ, речь о выпускнике Щепкинского училища Павле Ботвиновском. Он играет в Театре имени Ермоловой с 2014 года, занят в спектаклях «Демон», «Ревизор», «Самоубийца».