В Чувашии детский палаточный лагерь работал без разрешения

Многочисленные нарушения, в том числе отсутствие разрешения на работу, выявила прокуратура Чувашии при проверке детского палаточного лагеря в Ядринском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.

"После трагедии в Хабаровском крае прокуратура Ядринского района совместно с сотрудниками полиции провела проверку детского палаточного лагеря, организованного детско-юношеским спортивным клубом "Такуан" на поляне около реки Суры за деревней Сареево. Там находились 35 воспитанников клуба в возрасте от 10 до 14 лет и двое тренеров. Для них были установлены две палатки: одна использовалась как столовая, вторая — как спальная комната", — сказали в прокуратуре.

Там отметили, что в ходе проверки лагеря были выявлены многочисленные нарушения.

"В нарушение требований закона правоустанавливающие документы на спортивный клуб и разрешительные документы по организации выездного детского лагеря в ходе проверки не предоставлены, уведомления в министерство образования Чувашии, Ядринскую районную администрацию, в региональное управление Роспотребнадзора не направлялись, согласование выезда не осуществлялось. В реестре организаций отдыха и оздоровления детей Чувашской Республики лагерь не состоит", — сообщили в прокуратуре.

Также у работников лагеря не было документов, подтверждающих прохождение ими профессиональной гигиенической подготовки и медицинского обследования, не предоставили они и документы об образовании, о квалификации и отсутствии судимости.

"Также в лагере не было медицинского работника. Питание детей не соответствовало предъявляемым требованиям, а на имеющиеся продукты не было документов, подтверждающих их качество и безопасность", — подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратурой района в отношении руководителя лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения").