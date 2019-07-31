Появилось видео крушения поезда в Чехии

Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии

Случайный очевидец, при помощи своего дрона снимавший пейзажи в окрестностях города Марианске-Лазне в чешской области Богемия на западе страны, запечатлел момент крушения железнодорожного состава.

По данным представителя железнодорожной компании, с рельсов сошел локомотив и 13 вагонов с известью. Часть из них рухнула вниз с насыпи. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Движение в районе крушения оказалось парализовано. Пассажиры были вынуждены воспользоваться специальным автобусным маршрутом, организованным для преодоления аварийного участка.

Ущерб составил около 29 миллионов чешских крон (примерно 80 миллионов рублей).

По предварительной версии, причиной инцидента могло стать то, что машинист превысил разрешенную скорость примерно в три раза.