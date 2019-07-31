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Женщина несколько лет хранила мертвого младенца в холодильнике 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель штата Миссури США обнаружил в холодильнике своей матери мертвого младенца. Об этом сообщает St.Louis Post-Dispatch.
Отмечается, что он обнаружил труп после уборки в доме матери.
Уточняется, что тело девочки было обернуто в розовую пленку и помещено в коробку.
Кроме того, американец рассказал, что родители запрещали им с сестрой доставать коробку, поскольку там якобы хранились украшения от свадебного торта.
Мужчина также рассказал, что его мать переезжала несколько раз и всегда перевозила с собой коробку. Он предположил, что его мать могла что-то сделать с младенцем, поэтому за всю жизнь не рассказала об этом.
Ранее сообщалось, что испанец убил и спрятал в холодильнике уроженку России.
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