Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши

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В Сети появилось видео с задержанием убийцы девушки-блогера 

Мир24 33 минуты назад
В Москве накануне был задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве девушки-блогера в районе Раменки. Он был допрошен, после чего его отправили в изолятор временного содержания. Видеоролик с задержанием подозреваемого появился в Сети, сообщает телеканал «360».
27 июля тело 24-летней Екатерины С. обнаружил хозяин квартиры, расположенной на улице Пырьева. Родственники не могли с ней связаться, заподозрили неладное и попросили мужчину зайти в квартиру и проверить, все ли в порядке. В результате труп молодой женщины был найден в чемодане. Судмедэксперты зафиксировали на теле девушки колото-резаные раны на груди. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
30 июля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в Котельниках. В ходе допроса он признался в содеянном. По словам мужчины, он убил девушку на почве ревности.
Между тем СМИ приводят и другую версию. Молодой человек пошел на свидание с блогершей, намереваясь за него заплатить. Во время встречи между ними произошла ссора. Девушка оскорбила кавалера, призвав его копить деньги, если он хочет встретиться вновь.
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Происшествия , Видео , Криминал , Москва
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