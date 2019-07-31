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В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Спасатели нашли сумку и визитки пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"На пике Ленина в Ошской области нашли сумку и визитки пропавшего россиянина", — рассказали в ведомстве.
Спортсмен в одиночку совершал спуск с пика Ленина и в минувшую пятницу, на высоте в 5 тысяч метров, перестал выходить на связь. Искать его отправились несколько отрядов спасателей.
Высота пика Ленина — 7134 метра, это одна из самых популярных у альпинистов вершин Центральной Азии. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений.
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