Черный риелтор работал помощником депутатов Госдумы

Журналисты выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы , работал помощником депутатов Госдумы

По данным news.ru, Матфей Киселевич был осужден на восемь лет колонии в 2008 году, но освободился раньше — в 2012-м. Он поменял свою фамилию на Эрман и вернулся к махинациями, при этом параллельно устроился на работу помощником двух депутатов Госдумы. По информации издания, мужчина стал официальным помощником депутата фракции «Единая Россия» Валентины Мироновой и неофициальным (на общественных началах) помощником депутата от КПРФ , председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой

На данный момент Матфей Эрман находится под домашним арестом. Его подозревают в новой попытке завладеть жилплощадью с помощью мошенничества, причем на этот раз потерпевшими признаны его близкие.

«Но Эрман может рассчитывать на помощь своих друзей-парламентариев, тем более что, судя по всему, ему хорошо известно, как оказывается подобная «услуга»», — утверждает автор материала.

Как пишет издание, родственники Эрмана рассказали, что у него в телефонной книге есть контакт «Елена бабло», под которым написан номер некой Елены Сергеевны Клингер. Как выяснили журналисты, муж этой женщины, Сергей Александрович Клингер 1980 года рождения, сам был осужден по статье о мошенничестве, а Тамара Плетнева отправляла во ФСИН депутатский запрос, в котором просила перевести Клингера отбывать наказание поближе к супруге.

Журналисты решили провести расследование и позвонили Тамаре Плетневой от несуществующего знакомого Елены Клингер, который хочет, чтобы ему «также сделали депутатский запрос». Издание утверждает, что Плетнева сначала ответила, что нужно посмотреть, что за статья, так как она не может оказывать помощь тем, у кого статья особо тяжелая, а затем стала спрашивать, откуда у собеседника ее контакт.

«Как только Плетнёва услышала фамилию Эрман, она поспешно распрощалась, сказав, что хочет встретиться лично. Однако личную встречу с ней организовать так и не удалось — законотворец постоянно от неё уворачивалась под различными предлогами», — сказано в статье.

Как уточняется, при этом Тамара Плетнева не пыталась «откреститься» от своего помощника. По данным источника издания, она звонила следователям и пыталась заступиться за Эрмана со словами о том, что он достойный человек, а в 2018 году писала депутатский запрос о «ненадлежащем рассмотрении уголовного дела».

«С Зюгановым он не работал. В любом случае, был он судим или не был, что бы там ни было — бросать тень на партию он не может, ведь он не работает с партией. Он работает с Тамарой Плетнёвой», — заявил Ющенко.

В свою очередь, в аппарате депутата Мироновой рассказали, что Эрман уже не является ее помощником, а депутатские запросы могут писать только официально.

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