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В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"В среду с 04.35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Северного Кавказа" — "Чеченэнерго")", — говорится в сообщении.
Отмечается, что без электроснабжения в 05.30 мск оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110,4 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 28 МВт.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Происшествия , Минэнерго , МРСК Северного Кавказа , Чеченская Республика
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