В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества

Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ "В среду с 04.35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Северного Кавказа" — "Чеченэнерго")", — говорится в сообщении. Отмечается, что без электроснабжения в 05.30 мск оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110,4 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 28 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.