В Иркутской области зафиксировали сто сорок пожаров

Шесть очагов возгорания локализованы на утро среды в Иркутской области , при этом всего зафиксировано 140 пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

На землях лесного фонда Иркутской области 30 июля было ликвидировано 6 пожаров общей площадью более 4 тысяч гектаров.

"Локализованы к утру 31 июля 6 очагов. Площадь пожаров составляет 5447 гектаров. Действует 52 возгорания на общей площади 63 371 гектар. Кроме того, на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" действует 5 возгораний. Их площадь составляет 1711 гектаров. В зоне контроля закрыты 77 очагов на площади 600 286 гектаров", — говорится в сообщении.

На ликвидации пожаров работали около 800 человек и 173 единицы техники.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).