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Есть жертвы: в жилом доме под Тюменью взорвался газ 

ТК «Звезда» + ещё 7 33 минуты назад
Фото: МЧС России по Тюменской области
При разборе завалов на месте инцидента обнаружены тела двух человек.
В поселке Боровский в Тюменской области произошел взрыв газа. При инциденте произошло разрушение конструкций жилого дома.
Происшествие случилось 31 июля в 5 часов утра. Произошедшая вспышка паров бытового газа спровоцировала развитие возгорания с дальнейшим пожаром. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось его ликвидировать.
К работам были привлечены 56 человек личного состава и 22 единицы техники. Как сообщает местное главное управление ведомства, при разборе завалов обнаружены тела двух человек.
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Происшествия , МЧС , Тюмень
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