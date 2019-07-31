Есть жертвы: в жилом доме под Тюменью взорвался газ

При разборе завалов на месте инцидента обнаружены тела двух человек.

В поселке Боровский в Тюменской области произошел взрыв газа. При инциденте произошло разрушение конструкций жилого дома.

Происшествие случилось 31 июля в 5 часов утра. Произошедшая вспышка паров бытового газа спровоцировала развитие возгорания с дальнейшим пожаром. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось его ликвидировать.

К работам были привлечены 56 человек личного состава и 22 единицы техники. Как сообщает местное главное управление ведомства, при разборе завалов обнаружены тела двух человек.