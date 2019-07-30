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Турагентства объяснили смерть десятков русских в Анталье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Diego Cupolo/ ТАСС
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сказал, что заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов "не должно удивлять", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По словам эксперта, причиной гибели русских туристов является незнание собственного здоровья и экстремальные климатические условия, к которым организм не всегда успевает адаптироваться.
Также он отметил, что именно в Анталью приезжает большее количество россиян. Концентрация русских туристов там в четыре раза превышает их количество в других странах, поэтому и концентрация их смертей выше.
Ранее россиянам посоветовали избегать поездки в Италию из-за активности вулкана Этна.
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Происшествия , Григорий Березкин , Олег Рогоза , Александр Осауленко , Анталья
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