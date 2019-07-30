Турагентства объяснили смерть десятков русских в Анталье

По словам эксперта, причиной гибели русских туристов является незнание собственного здоровья и экстремальные климатические условия, к которым организм не всегда успевает адаптироваться.

Также он отметил, что именно в Анталью приезжает большее количество россиян. Концентрация русских туристов там в четыре раза превышает их количество в других странах, поэтому и концентрация их смертей выше.

Ранее россиянам посоветовали избегать поездки в Италию из-за активности вулкана Этна.