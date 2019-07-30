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Подозреваемого в убийстве блогерши задержали 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Instagram
Сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки-блогера. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий», — уточнила она.
Мужчина подозревается в убийстве блогерши Екатерины. Ее тело следователи обнаружили в чемодане в квартире на улице Пырьева, которую она снимала. На груди девушки обнаружили множественные колото-резанные раны. Кроме того на трупе отсутствовала одежда.
Тревогу забили близкие — после нескольких безуспешных попыток выйти с Екатериной на связь, они попросили хозяина квартиры приехать и узнать, все ли в порядке. Именно он нашел убитую и сообщил об этом полиции.
Знакомая убитой сообщила «360», что ей и еще нескольким одногруппникам около года назад в социальных сетях стал писать неизвестный мужчина. Он интересовался Екатериной и рассказывал, что она якобы «предлагает интимные услуги». По ее словам, все «мужика послали или проигнорировали», а сама девушка сразу удалила его сообщения.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает расследование преступления.
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Происшествия , МВД , Москва
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