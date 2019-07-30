Медведь напал на вышедшую на пробежку девушку

В районе американского города Или, штат Миннесота, черный медведь напал на человека. Об этом сообщает издание Duluth News Tribune.

Нападение произошло, когда 16-летняя девушка совершала пробежку по лесной тропе у озера Уайт-Айрон.

«Она не видела медведя, пока он не погнался за ней сзади, — утверждает сотрудник департамента природных ресурсов штата Дэн Старк (Dan Stark). — Зверь укусил ее за ногу, но ей удалось вырваться. Она побежала дальше, чтобы отвязаться от него. Когда она достигла какой-то поляны, медведь остановился».

С раной на бедре пострадавшая добралась до местной больницы, где ей оказали первую помощь. По словам Старка, если бы хищник сбил девушку с ног, результат мог оказаться куда трагичнее.

В тот же день офицер департамента природных ресурсов застрелил самца черного медведя, весившего около 110 килограммов. Животное копалось в мусорном баке недалеко от места происшествия.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В июне 2017 года сообщалось, что барибал загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Перед гибелью подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь.