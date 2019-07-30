Отказ Нидерландов принять новые данные детектива из ФРГ по крушению малазийского МН17 подтверждает позицию РФ по расследованию Совместной следственной группы (ССГ), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
Ранее немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом, которые не были учтены в последних заявлениях ССГ в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ.
Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи ранее не озвученных свидетельских показаний и других доказательств, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием. Он также опубликовал на сайте своей детективной фирмы Wifka открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке.
"Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством Прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела", — сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Он отметил, что ситуация с Решем "лишний раз подтверждает справедливость сделанных российской стороной на сей счет выводов".
В середине июля посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил РИА Новости, что "подлинно равноправного взаимодействия (между Нидерландами и Россией по делу о крушении под Донецком малазийского Boeing MH17) нет и не предвидится", причем не по вине России. Тогда же он подчеркнул, что суд по делу о крушении самолета "должен быть независимым и непредвзятым, учитывать все обстоятельства и версии, а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.