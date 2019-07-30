Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

Отказ Нидерландов принять новые данные детектива из ФРГ по крушению малазийского МН17 подтверждает позицию РФ по расследованию Совместной следственной группы (ССГ), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге

Ранее немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом, которые не были учтены в последних заявлениях ССГ в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ.

Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи ранее не озвученных свидетельских показаний и других доказательств, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием. Он также опубликовал на сайте своей детективной фирмы Wifka открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке

"Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством Прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела", — сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Он отметил, что ситуация с Решем "лишний раз подтверждает справедливость сделанных российской стороной на сей счет выводов".

В середине июля посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил РИА Новости, что "подлинно равноправного взаимодействия (между Нидерландами и Россией по делу о крушении под Донецком малазийского Boeing MH17) нет и не предвидится", причем не по вине России. Тогда же он подчеркнул, что суд по делу о крушении самолета "должен быть независимым и непредвзятым, учитывать все обстоятельства и версии, а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.