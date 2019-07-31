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В Новосибирске подожгли приемную «Единой России» 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в Первомайском районе Новосибирска подожгли местную общественную приемную партии "Единая Россия", бросив горючее вещество в окно, граждан временно принимают в другом помещении, рассказал РИА Новости в среду секретарь местного отделения партии, депутат новосибирского горсовета Евгений Панферов.
Инцидент произошел в ночь на 29 июля в жилом доме на улице Аксенова, 48. Общественная приемная располагается в нем на первом этаже. По данным ГУМЧС по региону, в коридоре огнем оказались повреждены книги и деревянные скворечники, а также закопчены стены и потолок по всей площади. До прибытия пожарных из квартиры на втором этаже, расположенной над офисом, самостоятельно эвакуировались три человека. Никто не пострадал.
Панферов сообщил, что ночью в приемной сработала сигнализация. По его словам, неизвестные разбили окно и закинули в фойе что-то горючее, пожар быстро потушили, а огнеборцы после первичного осмотра выдвинули версию о поджоге.
"В данный момент общественная приемная не работает, а точнее мы не работаем в этом помещении. Вся деятельность отделения партии и приемы граждан ведутся в моей депутатской приемной по адресу: улица Маяковского, 4. Временно мы переехали туда. Данный инцидент никак не повлиял на нашу работу. Мы работаем в штатном режиме ", — сказал депутат.
Он сообщил, что заявление в полицию поступает автоматически после сообщения пожарных о возможном намеренном поджоге. При этом Панферов не смог предположить, кто и зачем решил поджечь местную приемную партии. "Это может быть все что угодно. Нет никаких рабочих версий", — заметил он, добавив, что ему неизвестно о возможных подозреваемых и из полиции с ним никто по этому поводу не связывался.
В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что не обладают информацией о произошедшем.
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Комментарии1
Происшествия , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Новосибирск
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