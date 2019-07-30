Землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 2,8 был зарегистрирован в 186 км к юго-востоку от Горно-Алтайска

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность колебаний в эпицентре землетрясения составила 3,1 балла по шкале MSK-64.

Специалисты также рассказали, что подземный толчок произошёл в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе свыше 15 лет. Как предполагается, это связано с процессами горообразования, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что сейсмическая активность магнитудой 3,4 была зафиксирована около закрытого города Новоуральск, в котором располагаются объекты ядерного топливного цикла. Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов назвал это землетрясение «и не слабым, но и не особо сильным».