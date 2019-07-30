Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение произошло на Алтае 

News.ru 1 час назад
Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подземный толчок магнитудой 2,8 был зарегистрирован в 186 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность колебаний в эпицентре землетрясения составила 3,1 балла по шкале MSK-64.
Специалисты также рассказали, что подземный толчок произошёл в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе свыше 15 лет. Как предполагается, это связано с процессами горообразования, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что сейсмическая активность магнитудой 3,4 была зафиксирована около закрытого города Новоуральск, в котором располагаются объекты ядерного топливного цикла. Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов назвал это землетрясение «и не слабым, но и не особо сильным».
News.ru: последние новости
Десятки туристов из России умерли во время отдыха в Турции Чайка призвал не допустить проведения незаконных акций перед выборами Возбуждены новые дела по нападениям на силовиков в Москве 27 июля
Происшествия , Интерфакс , Алтай , Горно-Алтайск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву накроет дым от пожаров в Сибири95
Армия РФ готовится форсировать реки Европы56
Десятки россиян умерли в Анталье346
Умер Валерий Кокурин7
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы212
Видео
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
00:26
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Шоу-бизнес Криминал
01:16
Армия РФ готовится форсировать реки Европы
Армия
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
00:36
Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде
Происшествия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение