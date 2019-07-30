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Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Мертвые птицы начали падать с неба на тротуар у входа в крупный торговый центр.
Десятки птиц погибли под Калининградом врезавшись в стену торгового центра. Необычный инцидент произошел в пригородном поселке Васильково.
По заверениям очевидцев, пернатые взлетели стаей и уже спустя считанные секунды начали падать к ногам прохожих замертво. Спаслись единицы, они уже не смогли подняться в воздух и забились под припаркованные автомобили. Видео происшествия распространили активисты «Приют Клюквенное» в своем аккаунте в социальных сетях.
По одной из версий, птицы могли врезаться в зеркальный фасад здания, не заметив его. По другой — причиной массовой гибели крылатых стала нестерпимая жара, которую с трудом переносят жители региона.
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