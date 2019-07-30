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Третий за день пассажир упал на пути в московском метро 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой произошел в движении поездов из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в твиттере.
Отмечается, что движение вводится в график.
"На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.
Судьба упавшего человека не уточняется.
Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
По данным "Интерфакс", также 30 июля пассажир упал на Кольцевой линиях Московского метро.
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