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Незаконные акции в Москве не должны повториться, заявил Чайка 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами: несанкционированные акции в Москве повториться не должны.
"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", — сказал он в ходе заседания коллегии.
Генпрокурор поручил подчиненным при необходимости "оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы".
"Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации и, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", — добавил Чайка.
За последнее время оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей, организовали в столице несколько несанкционированных митингов. Эти акции привели к задержанию более тысячи человек и возбуждению уголовного дела.
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Комментарии1
Происшествия , Юрий Чайка , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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