В Уфе школьник требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату

Полицейские накажут родителей школьника, позвонившего в экстренные службы Уфы и требовавшего пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии "Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвет гранату, если на его счет не переведут пять миллионов рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны", — сообщил РИА Новости источник. В пресс-службе МВД по Башкирии агентству сообщили, что сотрудники полиции установили личность звонившего на телефон "112". "Им оказался 12-летний школьник. В настоящее время в отношении его родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик будет поставлен на профилактический учет", — пояснили в ведомстве.