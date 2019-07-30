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Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века. Об этом сообщает сайт "kp.ru".
Как отмечается, мумия была обнаружена, когда рабочие вывозили с территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери битый кирпич, который остался после сноса лавки.
Уточняется, что труп был завернут в истлевшую ткань, замотанную скотчем.
Кроме того, известно, что на теле присутствуют следы от вбитых гвоздей, а на черепе — повреждения.
Причем, как подчеркивается, смерть наступила около 10 лет назад. Считается, что это могло быть ритуальное убийство.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.
Ранее мумии с драгоценностями нашли у древнейшей пирамиды Египта.
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Происшествия , МВД , Нижегородская Область
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