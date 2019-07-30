Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России

Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века. Об этом сообщает сайт "kp.ru".

Как отмечается, мумия была обнаружена, когда рабочие вывозили с территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери битый кирпич, который остался после сноса лавки.

Уточняется, что труп был завернут в истлевшую ткань, замотанную скотчем.

Кроме того, известно, что на теле присутствуют следы от вбитых гвоздей, а на черепе — повреждения.

Причем, как подчеркивается, смерть наступила около 10 лет назад. Считается, что это могло быть ритуальное убийство.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

Ранее мумии с драгоценностями нашли у древнейшей пирамиды Египта.