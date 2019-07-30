Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белом море яхта потеряла ход 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипажу яхты "Крейсер", которая потеряла ход в Белом море, ничего не угрожает, сообщает ГУМЧС по Архангельской области.
Ранее СМИ сообщили, что яхта терпит бедствие в Белом море. На борту судна находятся шесть человек.
По данным ведомства, во вторник утром стало известно, что в Белом море вблизи острова Сосновец потеряла ход частная яхта "Крейсер", предположительно, на винтах запутался инородный предмет. На борту яхты находятся шесть человек. Порт приписки яхты — город Архангельск. Яхта направлялась в сторону Новой Земли.
"Яхте не угрожают погодные условия, это судно класса, позволяющего ходить в высоких широтах. Команда не намерена эвакуироваться, угрозы судну и жизни экипажа нет. Имеется достаточный запас продовольствия, питьевой воды. На яхте исправны паруса и такелаж… Причин утверждать, что судно находится в бедственном положении, нет", — сообщает ведомство.
Отмечается, что для оказания помощи примерно в одной миле от яхты находится научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" с экипажем 60 человек, на борту имеется водолазная группа, которая может оказать необходимую помощь.
Ситуация находится на контроле руководства Главных управлений МЧС России по Архангельской и по Мурманской областям, налажено взаимодействие с морской спасательной службой.
Последние новости
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Киев и ОБСЕ готовят поправки к украинскому закону о языке
Комментарии
Происшествия , МЧС , Архангельская Область , Сосновец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян умерли в Анталье265
Умер Валерий Кокурин7
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы201
Москву накроет дым от пожаров в Сибири1
Мужа Жасмин объявили в международный розыск31
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
01:15
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Пожары
00:32
Россия обратилась к ООН с предложением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение