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Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это связано с тем, что россияне перед поездкой не всегда могут адекватным образом оценить состояние своего здоровья.
Он отметил, что это, в первую очередь, касается пожилых людей, которые страдают от хронических заболеваний, обостряющихся в условиях жары.
Он также добавил, что туристы злоупотребляют спиртными напитками, а также беспечно ведут себя в море и при выезде на экскурсии.
Генконсул призвал россиян быть более внимательными к своему здоровью и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян.
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Происшествия , Видео , Олег Рогоза , Анталья
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