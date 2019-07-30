Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Анталье Генконсул России Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, это связано с тем, что россияне перед поездкой не всегда могут адекватным образом оценить состояние своего здоровья.

Он отметил, что это, в первую очередь, касается пожилых людей, которые страдают от хронических заболеваний, обостряющихся в условиях жары.

Он также добавил, что туристы злоупотребляют спиртными напитками, а также беспечно ведут себя в море и при выезде на экскурсии.

Генконсул призвал россиян быть более внимательными к своему здоровью и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян.