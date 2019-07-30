Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка осталась без средств из-за чужих долгов за ЖКХ 

Lenta.ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: ТАСС
Многодетная жительница Нальчика Наталья Березгова узнала о списании со своей банковской карты крупной суммы. Пытаясь разобраться в ситуации, она выяснила, что по документам числится собственницей чужой квартиры. Об этом сообщает «Кавказский узел».
«Я обнаружила, что из 20 тысяч рублей, которые у меня были на карте, осталось всего 600 рублей. Стала выяснять, куда подевались мои деньги, и узнала, что их сняли приставы. Я была очень удивлена, так как никаких долгов по коммунальным услугам у меня не было. Ни одной копейки. Я получаю субсидии и оплачиваю все вовремя», — рассказала изданию женщина.
Разбираясь с причинами списания, Березгова узнала, что по документам числится собственницей не только своей квартиры в доме №9 по Ингушской улице, но и еще одной квартиры — на той же улице, но в доме №19. При этом обеим квартирам, как выяснилось, присвоен один и тот же кадастровый номер.
Жители квартиры в доме №19 по Ингушской улице накопили коммунальную задолженность на 83 тысячи рублей, часть этих денег и была взыскана с Березговой. «Я попросила [жителей квартиры в доме №19] представить мне документы на квартиру, чтобы я их сфотографировала и показала приставам. Но хозяева указанной квартиры отказались мне что-либо показывать», — рассказала женщина. Росреестр внес изменения в документы, убрав сведения о наличии в собственности Березговой второй квартиры, однако вернуть списанные средства женщине пока не удалось.
Ранее сообщалось, что в 2018 году задолженность россиян по жилищно-коммунальным услугам выросла на 121,2 миллиарда рублей.
Последние новости
Порошенко покинул Украину вместе с семьей Опубликованы новые данные о бедности в России Полковника-миллиардера ФСБ связали с главным киллером России
Комментарии1
Происшествия , Общество , Росреестр , Нальчик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ нашла нового союзника для военного сотрудничества10
Когда россиян оставят без бумажных паспортов45
Раскрыты маневры секретного корабля-убийцы США7
Против Порошенко возбудили уголовное дело72
Сибирь горит: пожары охватили уже 3 млн гектаров2
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение