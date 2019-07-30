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Многодетная мать осталась без средств из-за чужих долгов 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Приставы отняли все деньги у многодетной матери из Нальчика по вине Росреестра, рассказала «Кавказскому узлу» она сама.
12 мая на банковской карте Натальи Березговой было 20 тысяч рублей, а 13-го осталось 600 рублей. Куда делись остальные, женщина не знала. Позже она выяснила, что их конфисковали судебные приставы.
Тогда мать троих детей обратилась в местное управление ФССП. Там ей сообщили, что она за ее квартирой по Ингушской улице, 19, числится долг в размере 83 тысяч рублей за коммунальные услуги.
«Я была очень удивлена», — призналась Березгова, объяснив это тем, что владеет квартирой по улице Ингушская, 9, а не 19, и никаких долгов у нее нет.
Происшествия , Видео , Общество , ЖКХ , Росреестр , Нальчик
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