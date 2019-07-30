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В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков с признаками ОРВИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипаж иранского судна обратился за медпомощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС представитель порта.
"За помощью обратились 10 человек с иранского судна, были вызваны бригады скорой помощи. Обратившиеся были госпитализированы. Предположительно, у них простуда, ОРВИ", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о плохом самочувствии экипажа судна "Тина" под флагом Ирана поступило 29 июля в 21:32 (20:32 мск). Всего на борту находилось 14 членов экипажа. На месте работали подразделения МЧС, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Астраханской области.
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Происшествия , МЧС , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Астрахань
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