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В Германии мужчина толкнул под поезд мать с ребенком

Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57

Красноярский губернатор заявил, что роста обращений к медикам из-за дыма от пожаров нет