Увидел тюрьму изнутри: экс-замдиректора ФСИН посадят за кражу

Суд вынес приговор в отношении бывшего замглавы ФСИН по делу о хищении 263 млн рублей. По данным следствия, Олег Коршунов вместе с сообщниками сговорился украсть деньги, выделенные на закупку обуви для заключенных. Сам обвиняемый свою вину так и не признал: по его словам, «вся обувь была пошита и сношена». На данный момент в отношении Коршунова возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о растрате 160 млн рублей.

Гагаринский суд Москвы осудил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова на семь лет колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, Коршунов вместе с подельником — гендиректором компании «Даце Групп» Смбатом Арутюняном — сговорился украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН в 2015 году. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП «Производственно-промышленный дом», которым руководил Виталий Морусов — еще один фигурант дела.

Как удалось установить правоохранителям, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с ФГУП на общую сумму более 263 млн рублей. Однако на деле изготовлением обуви занимались заключенные и сотрудники компании Арутюняна, которые использовали более дешевые материалы.

Задержать злоумышленников удалось только осенью 2017 года. Арутюнян в сентябре 2018 года был осужден на 3,5 года колонии. Для Коршунова это дело завершилось только сейчас — по решению суда он отправится в колонию на семь лет. Его также обязали выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Лишился экс-замглавы ФСИН и своего классного чина «действительный государственный советник 2-го класса», которое соответствует званию генерал-лейтенанта.

Бывший директор ФГУП Морусов также сегодня узнал срок своего заключения — ему предстоит провести в колонии пять лет, а также выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, оба осужденных не смогут заниматься организационно-хозяйственной деятельностью в течение трех лет. Отмечается, что суд засчитал им время, проведенное под стражей во время следствия и суда, пересчитав им срок по схеме один день за полтора дня.

Сам Коршунов свою вину так и не признал. По его словам, «вся обувь была пошита и сношена», а уголовное дело — надуманно. Кроме того, по его мнению, из СИЗО видны проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне.

«Я отвечал за всю экономику ФСИН. Сегодня мое место занимают три зама, я был один, а экономика очень большая. У нас в руководстве ФСИН нет ни одного генерала, который бы сидел, к счастью, — заявил экс-замглавы ФСИН. — Мы не знаем то, что надо в принципе делать, к великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в «Лефортово».

На данный момент в отношении Коршунова возбуждено еще несколько уголовных дел — одно из них о растрате на 160 млн рублей.

Как выяснило следствие, в начале 2016 года Коршунов вместе с замначальника финансово— экономического управления ФСИН Светланой Алексеевой предложили знакомой предпринимательнице Марине Дюковой принять участие в аукционах на поставку сахара и автомобильного топлива для учреждений ФСИН. Согласно их договоренностям, от имени ФСИН были заключены несколько госконтрактов по завышенной стоимости с подконтрольной Дюковой компанией «Энергоресурс».

При этом, как установили в Следственном комитете , за это злоумышленники потребовали взятку в 10% от стоимости контрактов. При составлении аукционной документации были также поставлены коэффициенты, которые завышали начальную стоимость контрактов. Позднее Коршунов также заключил контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в сумме 940 млн рублей, что на 114 млн выше рыночной стоимости, информирует Следком.

Как отметили в ведомстве, при формировании аналогичных документов на поставку во ФСИН сахара Алексеева также включила требование о поставке более семи тыс. тонн сахара в учреждения ФСИН по всей России. По итогам проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН заключил договор с подконтрольным Марины Дюковой юрлицом на сумму более 399 млн рублей. Затем более 43 млн рублей были похищены в виде незаконно завышенной стоимости.

«После этого Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки ранее оговоренную сумму, то есть 40 млн рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 млн рублей. В качестве посредника для передачи взятки была привлечена Анна Рибицкая», — сообщила «ТАСС» представитель Следственного комитета.

Все лица, которые были пособниками бывшего заместителя ФСИН, в настоящий момент уже отбывают свои сроки.