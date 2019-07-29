Бунт в бразильской тюрьме: более 50 заключенных погибли

Заключенные региональной тюрьмы бразильского муниципалитета Альтамира на юго-западе штата Пара устроили беспорядки, продолжавшиеся около пяти часов, сообщает Globo. Бунт спровоцировала борьба между преступными организациями.

В результате мятежа 52 заключенных были убиты: 16 из них обезглавлены, а остальные умерли от удушья. Двух сотрудников тюрьмы взяли в заложники, но позже освободили.

Бунт начался в семь утра и закончился около 12. Заключенные ворвались в барак, где содержались члены другой преступной группировки, где убили 16 человек. Затем бунтовщики устроили поджог и заперли помещение, в результате чего еще более 30 человек умерли в дыму от удушья.

Ранее сообщалось, что в одесской колонии №51 произошел бунт, а затем в здании начался пожар. Полиции удалось изолировать зачинщиков беспорядков.