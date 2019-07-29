Двое мужчин погибли в Сочи во время катания на гидроцикле

На одном из пляжей Адлерского района двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле, сообщает пресс-служба ЮСУТ Следственного комитета России по Южному федеральному округу. «По предварительным данным, 29 июля около 16.00 (идентично с мск) при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, которые находились на якорной стоянке. В результате случившегося водитель гидроцикла и пассажир погибли», — говорится в сообщении пресс-службы. «Кубань 24» сообщает, что по факту происшествия проводится проверка. Ранее стало известно, что норвежская чемпионка зимних Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете Вибеке Скофтеруд погибла, катаясь на гидроцикле.