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Двое мужчин погибли в Сочи во время катания на гидроцикле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
На одном из пляжей Адлерского района двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле, сообщает пресс-служба ЮСУТ Следственного комитета России по Южному федеральному округу.
«По предварительным данным, 29 июля около 16.00 (идентично с мск) при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, которые находились на якорной стоянке. В результате случившегося водитель гидроцикла и пассажир погибли», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Кубань 24» сообщает, что по факту происшествия проводится проверка.
Ранее стало известно, что норвежская чемпионка зимних Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете Вибеке Скофтеруд погибла, катаясь на гидроцикле.
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Происшествия , СКР , Сочи
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