Двое мужчин погибли на пляже в Сочи при катании на гидроцикле

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели мужчин.

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