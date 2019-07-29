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В Москве арестовали участника незаконной акции за нападение на полицейского 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы санкционировал арест участника незаконной акции 27 июля на Тверской улице Евгения Коваленко, которому вменили нападение на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочкарева.
"Мещанским судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу Коваленко Е. Д., 1971 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), по факту событий 27 июля", — сказала она агентству.
Какие именно действия совершил Евгений Коваленко, официально не сообщается, однако в Telegram-каналах распространяется видеоролик, на котором молодой человек в желтой футболке и черным рюкзаком за спиной кидает мусорный бак в сторону полицейских, задерживающих участников несанкционированного митинга на московских улицах.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Как передавали корреспонденты РИА Новости с места событий, во время несанкционированной акции ее участники распылили перцовый газ из баллончика в сторону правоохранителей, в полицейских также бросили металлическую урну и бутылки с водой. Позже Росгвардия сообщила, что от перцового газа пострадали два ее сотрудника, они "получили ожоги глаз".
Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди организаторов акции 27 июля были те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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Происшествия , Константин Янкаускас , Сергей Митрохин , Евгений Коваленко , Иван Жданов , Сергей Собянин , Илья Яшин , Любовь Соболь , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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