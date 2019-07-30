Суд в Москве добавил еще 10 суток ареста Илье Яшину за незаконную акцию 27 июля

Троицкий суд Москвы добавил незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину еще 10 суток административного ареста за организацию несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Суд признал его виновным по еще одному эпизоду ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначил наказание в виде 10 суток", — сказал адвокат.

Днем ранее Щербинский суд признал Яшина виновным в нарушении установленного порядка организации или проведения митинга, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. По словам Бирюкова, Яшин призван виновным в организации несогласованных акций 14 и 27 июля.