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Суд в Москве добавил еще 10 суток ареста Илье Яшину за незаконную акцию 27 июля 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Троицкий суд Москвы добавил незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину еще 10 суток административного ареста за организацию несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
"Суд признал его виновным по еще одному эпизоду ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначил наказание в виде 10 суток", — сказал адвокат.
Днем ранее Щербинский суд признал Яшина виновным в нарушении установленного порядка организации или проведения митинга, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. По словам Бирюкова, Яшин призван виновным в организации несогласованных акций 14 и 27 июля.
В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.
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Комментарии
Происшествия , Илья Яшин , Росгвардия , Мосгордума , Москва
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