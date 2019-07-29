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Появились подробности убийства российской блогерши 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: @katti_loves_life
Блогерше, тело которой было найдено в чемодане в квартире на западе Москвы, нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве
По информации канала, девушку убили примерно за восемь часов до того, как ее тело обнаружили. Точную причину смерти установят позднее, но известно, что жертву зарезали.
Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в подъезде дома, где был найден труп. На них видно, как в подъезд беспрепятственно заходит мужчина в кепке и с черным пакетом в руках. РЕН ТВ предположил, что у него мог быть ключ от входной двери, либо девушка, возможно, сама открыла ему дверь. По предварительным данным, время входа мужчины в дом совпадает с временем наступления смерти блогерши. Из подъезда он вышел через несколько часов с пластиковым чемоданом и спортивной сумкой, на его руках были черные перчатки.
Об убийстве девушки стало известно 27 июля. Возбуждено уголовное дело. Следствие подтвердило, что при осмотре на теле были найдены колото-резаные раны в области грудной клетки. Мотивом убийства, по информации РЕН ТВ, стала ревность со стороны ее ухажера.
Блогерша имела аудиторию в более чем 80 тысяч подписчиков. Она писала об учебе, косметологии и путешествиях.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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