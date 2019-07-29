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Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы не признали вину 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В ходе заседания суда в Уфе трое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции, не признали вину, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Наиль Багаутдинов.
Суд начал рассматривать дело 29 июля, фигурантам зачитали обвинительное заключение. Они подчеркнули, что не признают вину, передает «Интерфакс».
В суд не пришли ни потерпевшая, ни ее адвокат, в связи с этим заседание отложили на 6 августа.
Суд должен заслушать сначала показания потерпевшей, затем — свидетелей, после чего изучит материалы дела и заслушает защиту и ее свидетелей.
На прошлой неделе стало известно, что судебные разбирательства по делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе пройдут в закрытом режиме.
В конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница заявила об изнасиловании сослуживцами. Все подозреваемые были арестованы, их уволили. Потерпевшую также уволили из полиции за употребление спиртных напитков на рабочем месте.
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Происшествия , Криминал , Интерфакс , Уфа
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