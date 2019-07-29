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Адвокат: в деле об изнасиловании в Уфе не нашли биологических следов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В деле об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей в совершении преступления своих коллег, не было обнаружено биологических следов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Наиля Багаутдинова, адвоката одного из обвиняемых.
«В деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных», — сказал он.
Ранее сообщалось, что девушка-дознаватель, обвинившая своих коллег в изнасиловании, не пришла в суд. В связи с этим заседание перенесли на 6 августа.
Инцидент произошёл осенью прошлого года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела не признали вину. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
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Происшествия , Криминал , Уфа
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