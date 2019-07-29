Загорелся транспортник ВВС США

Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу

Появилось видео пожара на борту военно-транспортного самолета ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy. На авиашоу в Ошкоше, Висконсин у гигантского самолета произошло возгорание жидкости в гидросистеме шасси.

ЧП случилось после приземления Galaxy. Еще на этапе руления посетители шоу заметили дым из основных стоек шасси. После того, как самолет остановился, между колесами правой стойки показалось пламя. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.

C-5 Galaxy. — второй по грузоподъемности серийный самолет в мире после советского Ан-124 "Руслан". Он способен поднять в воздух 118 тонн груза, перевозя за раз шесть вертолетов Apache либо четыре БМП Bradley либо два танка Abrams. Грузовая кабина самолета вмещает 345 солдат со снаряжением.

За 50 лет эксплуатации несколько Galaxy были потеряны в результате пожаров, однако главной "болезнью" огромного транспортника считают стойку переднего шасси. Она сделана складной для удобства погрузки и выгрузки через носовую аппарель. Но на модернизированной версии C-5М Super Galaxy механизм стойки дает сбои. За три года три самолета в разных концах света совершили аварийные посадки с убранным передним шасси.