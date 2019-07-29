Задержанный на митинге в Москве выпрыгнул из окна

Задержанный на несанкционированной акции в Москве пытался сбежать из суда через окно

Один из задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы , которая состоялась в минувшую субботу, попытался сбежать из здания Зеленоградского районного суда через окно. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек был доставлен в суд, который должен был рассмотреть вопрос о его административной ответственности. Ему вменяли статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации"). Он ждал начала своего суда в коридоре и в какой-то момент выпрыгнул из окна второго этажа", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, при попытке бегства задержанный пострадал. "Сейчас он находится в машине скорой помощи, медики подозревают, что у него перелом ноги", — заключил источник.

В понедельник столичные суды рассматривают вопросы наказания задержанных за участие в несанкционированной акции. Первым решением стал штраф в размере 15 тыс. рублей Ивану Гаращуку, признанному виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии, которое повлекло "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры" (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП РФ).