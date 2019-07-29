Задержанный на митинге в Москве выпрыгнул из окна

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Задержанный на несанкционированной акции в Москве пытался сбежать из суда через окно 

ТАСС 1 час назад
Один из задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, которая состоялась в минувшую субботу, попытался сбежать из здания Зеленоградского районного суда через окно. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Молодой человек был доставлен в суд, который должен был рассмотреть вопрос о его административной ответственности. Ему вменяли статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации"). Он ждал начала своего суда в коридоре и в какой-то момент выпрыгнул из окна второго этажа", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, при попытке бегства задержанный пострадал. "Сейчас он находится в машине скорой помощи, медики подозревают, что у него перелом ноги", — заключил источник.
В понедельник столичные суды рассматривают вопросы наказания задержанных за участие в несанкционированной акции. Первым решением стал штраф в размере 15 тыс. рублей Ивану Гаращуку, признанному виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии, которое повлекло "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры" (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП РФ).
Всего в субботней акции, по данным полиции, приняли участие более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. из них были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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