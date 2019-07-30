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Источник: возбуждены еще два дела по нападениям на росгвардейцев на несогласованной акции 

ТАСС + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По фактам противоправных действий в отношении военнослужащих Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве принято к производству еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", — сказал источник. Он добавил, что дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. "Одно по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению второго дела стал бросок фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих", — пояснил источник.
Всего по фактам нападений на сотрудников Росгвардии 27 июля расследуется уже три уголовных дела. 29 июля Мещанский суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко — одного из участников несанкционированной акции, бросившего в спецназовца мусорный бак.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.
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Происшествия , Евгений Коваленко , Росгвардия , Мосгордума , СКР , Москва
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