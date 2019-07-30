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Задержана россиянка, которая под видом врача делала пациенткам аборты 

Letidor.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
У работника московской клиники не было медицинского образования.
В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в Москве была закрыта клиника, где человек с экономическим образованием, проводил пациенткам аборты на поздних сроках беременности.
Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в марте получены сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью граждан в ООО «Евроклиник». По итогам выездных проверок совместно с правоохранительными органами выявлен факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования,
— сказано в сообщении.
Оказывается, работник клиники назначала препараты без необходимой предварительной диагностики, в том числе, несовершеннолетним и даже пациенткам на позднем сроке беременности (больше 12 недель). На приеме «врач» использовала аппарат УЗИ для создания видимости определения срока беременности, однако, по назначению он использован не был. В данный момент на женщину, которая проводила нелегальные аборты, заведены уголовные дела. Она находится под подпиской о невыезде. С июля 2019 года вышеуказанная медицинская организация не работает.
Фото: VOSTOCK
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Происшествия , МВД , Росздравнадзор , Москва , Московская область
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